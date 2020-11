OB-Wahl in Stuttgart

1 FDP und Freie Wähler wollen, dass der CDU-Bewerber Frank Nopper Nachfolger des amtierenden OB Fritz Kuhn (Grüne) im Stuttgarter Rathaus wird. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Noch im ersten Durchgang der OB-Wahl gab es bei den Stuttgarter Liberalen Sympathien für den SPD-Bewerber Martin Körner. Nach dessen Scheitern werben der FDP-Kreisverband wie auch die Freien Wähler nun für den von der CDU nominierten Kandidaten Frank Nopper.

Stuttgart - Der Stuttgarter Kreisverband der FDP und die hiesigen Freien Wähler wollen bei der Neuwahl des Oberbürgermeisters am 29. November den von der CDU nominierten Bewerber Frank Nopper unterstützen. Das teilten die beiden Kreisvorsitzenden Armin Serwani (FDP) und Peter Aichinger (Freie Wähler) mit. Serwani verband mit der Wahlempfehlung die Warnung, nicht dem möglichen Bewerber eines „wie auch immer gearteten Linksbündnisses die Stadt zu überlassen“. Es dürfe „nicht so aktionsarm weitergehen wie in den vergangenen Jahren unter einem grünen OB“. Nopper, der den ersten Wahlgang klar für sich entschieden hatte, sei mit seiner Erfahrung als derzeitiger Backnanger Oberbürgermeister und mit seinem politischen Profil der richtige Kandidat, um Stuttgart als weltoffene und wirtschaftsstarke Großstadt gut aufzustellen. Noch vor dem ersten Durchgang der OB-Wahl hatten sich drei der fünf FDP-Stadträte (Sibel Yüksel, Doris Höh und Eric Neumann) öffentlich für den SPD-Kandidaten Martin Körner als nächsten OB ausgesprochen. Körner hatte nach seinem desaströsen Abschneiden (9,8 Prozent) erklärt, er werde im zweiten Wahlgang nicht mehr antreten.

Kreisvorsitzender der Freien Wähler: „Nopper ist ein Typ zum Anfassen.“

Peter Aichinger betonte ebenfalls Noppers langjährige Erfahrung als Rathauschef. Darüber hinaus sei Nopper in Stuttgart verwurzelt und strahle „eine große Begeisterung für die Stadt und für das Amt des Oberbürgermeisters aus“. „Seine Sicht der Dinge kommt der unseren sehr nah“, so Aichinger. Nopper mache „keine roten Versprechungen“ die nicht zu halten und zu finanzieren seien, und baue auch „keine grünen Luftschlösser“, sondern orientiere sich an der Lebenswirklichkeit der Menschen. Der Kreisvorsitzende der Freien Wähler betonte darüber hinaus, Nopper sei „ein Typ zum Anfassen“, der den Kontakt mit den Menschen nicht scheue: „Nopper ist ein Kommunalpolitiker durch und durch.“ Vor dem ersten Wahlgang hatten sich die Freien Wähler vage die Wahl von „zwei, vielleicht drei geeigneten männliche Bewerbern“ empfohlen.

