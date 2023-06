1 Wer übernimmt im Januar 2021 im Rathaus? Eine Umfrage sieht für die Wahl am 8. November nach wie vor keinen klaren Favoriten. Foto: dpa/Marijan Murat

Frank Nopper (CDU) und Veronika Kienzle (Grüne) liegen in einer neuen Umfrage von vergangener Woche knapp vorn. Allerdings hat eine große Anzahl von Wählern trotz einer großen Neigung zur Briefwahl ihr Kreuz noch nicht gemacht.









Stuttgart - Das Rennen um den Oberbürgermeisterposten in der Landeshauptstadt ist immer noch offen. In einer Umfrage gut anderthalb Wochen vor dem ersten Wahlgang war immer noch gut ein Viertel der Stuttgarter Wähler unentschlossen, welchem der Kandidatinnen oder Kandidaten sie am 8. November ihre Stimme geben sollten. Das geht aus einer Umfrage der Universität Hohenheim hervor, die unserer Zeitung vorliegt. Unter denjenigen, die sich bereits entschieden oder sogar schon per Briefwahl abgestimmt haben, würden sich 24 bis 29 Prozent für den CDU-Kandidat Frank Nopper entscheiden, 19 bis 24 Prozent setzen auf die Grüne Veronika Kienzle.