Im November steht die OB-Wahl in Stuttgart an:

Stuttgart - In wenigen Wochen steht die OB-Wahl in Stuttgart an: Bis Mitte Oktober können sich Kandidaten noch für das Amt des Oberbürgermeisters aufstellen lassen. Im November stimmen die Stuttgarter dann über ihr neues Stadtoberhaupt ab. Welche Kandidaten werden auf dem Stimmzettel stehen? Welche Themen dominieren den Wahlkampf? Welcher Bewerber setzt auf welches Konzept für die Stadt?

In unserem Wahl-Newsletter stellen wir Ihnen die wichtigsten Informationen zur OB-Wahl in Stuttgart zusammen. Anfangs schicken wir unseren Lesern den Newsletter wöchentlich, immer am Freitag. Wenn der Wahlkampf in die heiße Phase übergeht, werden wir die Frequenz des Newsletters erhöhen.

Nach der OB-Wahl ist vor der Landtagswahl

Sobald ein neues Stadtoberhaupt für Stuttgart gewählt ist und die Wahl journalistisch aufgearbeitet ist, pausieren wir den Wahl-Newsletter. Zur Landtagswahl im Jahr 2021 beleben wir ihn wieder, dann bekommen die Leser, die sich für den Wahl-Newsletter angemeldet haben, die Themen rund um die Landtagswahl von uns zugesandt. Um auf dem Laufenden zu bleiben, bekommen die Abonnenten des Wahl-Newsletters in der Zwischenzeit zusätzlich den täglichen „StN kompakt“-Newsletter geschickt. Sie können sich natürlich jederzeit über einen Link am Ende des Newsletters wieder abmelden.

Wahl-Newsletter

Wöchentlicher Versand, in der heißen Wahlkampfzeit mehrmals in der Woche bis täglich

Aktuelle Meldungen aus dem Wahlkampf, Kandidaten-Porträts, Wissenswertes zur OB-Wahl in Stuttgart

Ausgewählt und erstellt von Redakteuren der Stuttgarter Nachrichten

Dieser Newsletter ist kostenlos zu abonnieren

