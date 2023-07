1 Moderator David Rau befragt Wahlsieger Frank Nopper – und der legt Wert darauf, nicht 18, sondern 18,5 Jahre OB von Backnang zu sein. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Einen großen Wahlabend hat es im Stuttgarter Rathaus nicht gegeben. Das verbietet sich in Zeiten von Corona. Im Wahlstudio von Stuggi.TV haben die fünf Erstplatzierten aber vorbeigeschaut – in sehr unterschiedlichen Stimmungslagen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Es ist zwar eine Floskel, aber an diesem Abend trifft sie zu: Gesichter sagen mehr als tausend Worte. So ist es auch im Wahlstudio von Stuggi.TV in den Design Offices in den Eberhardhöfen, wo sich am Wahlabend die ersten Fünf coronabedingt nacheinander und mit Abstand bei den Moderatoren David Rau und unserem Redakteur Tom Hörner einfinden.