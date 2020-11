OB-Wahl in Stuttgart

Gemeinsam mit dem Online-Sender Stuggi TV präsentieren Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten den Livestream zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters in Stuttgart. Wer wird im ersten Wahlgang das Rennen machen?

Stuttgart - Nacht acht Jahren Amtszeit von Fritz Kuhn (Grüne) sind die Stuttgarter in diesem November dazu aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Zwei Frauen und zwölf Männer sind zum ersten Wahlgang angetreten. Wer von Ihnen hat das Rennen gemacht? Gibt es einen Überraschungssieger?

Aktuelle Entwicklungen zur OB-Wahl in unserem Newsblog

Der Online-TV-Sender Stuggi TV berichtet am Sonntagabend von 19:45 Uhr an in einem Livestream aus den Design Offices neben dem Tagblattturm über die Stuttgarter OB-Wahl. Vor Ort sein werden die Kandidaten Frank Nopper, Veronika Kienzle, Martin Körner, Hannes Rockenbauch und Marian Schreier.

Zudem halten wir die Zuschauer mit den aktuellen Zwischenständen der Wahlergebnisse auf dem Laufenden. Moderiert wird die Sendung von Stuggi-TV-Chefredakteur David Rau und Tom Hörner von der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten.

Das Wichtigste zur Stuttgarter OB-Wahl Die Kandidaten, die Themen, der Wahlkampf: Hier geht es zu unserem Themendossier » Aktuelle Meldungen, interessante Hintergründe zu den Kandidaten und ihren Konzepten für Stuttgart - kompakt gebündelt in unserem Dossier.