1 Der engagierte Wahlkampf hat sich gelohnt: CDU-Kandidat Frank Nopper hat die erste Runde der OB-Wahl in Stuttgart klar für sich entschieden. Behält er auch im zweiten die Nase vorn? Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Überraschend weit setzt sich CDU-Kandidat Frank Nopper im ersten Wahlgang Richtung Stuttgarter Rathaus ab. Angezählt gehen die Grünen in die zweite Etappe, meint StN-Chefredakteur Christoph Reisinger.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Alle Achtung: CDU-Kandidat Frank Nopper hat in der Oberbürgermeister-Wahl für überraschend klare Verhältnisse gesorgt. Und das im – man denke an die Gemeinderatswahl 2019 oder die Landtagswahl 2016 – tiefgrünen Stuttgart. Für seine Partei ist das nach all den Schlappen in Großstädten ein Hoffnungsschimmer: Die CDU kann Stadt – sofern die Auswahl ihrer Kandidaten überzeugt.