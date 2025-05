OB-Wahl in Sindelfingen: OB-Kandidat geht bei türkischen Extremisten auf Stimmenfang

1 Rivalen im Rennen um den OB-Posten in Sindelfingen: Max Reinhardt (FDP) (links) und Markus Kleemann (CDU) (rechts). Foto: Eibner-Pressefoto

In Sindelfingen will ein FDP-Mann Oberbürgermeister werden, der wenig Berührungsängste zu türkischen Grauen Wölfen und Islamisten kennt.











Max Reinhardt ist ein weltoffen-aufgeschlossener junger Mann. „Für mich gibt es nur ein ,Wir‘. Ich pflege seit Jahren Kontakt mit Menschen unterschiedlicher Nationen“, sagt der 25-Jährige vor Kurzem der „Böblinger Kreiszeitung“. Er tut auch gut daran angesichts der multiethnischen Zusammensetzung in Sindelfingen mit seinen rund 65 000 Einwohnern, von denen gut jeder Zweite einen Migrationshintergrund hat. Reinhardt möchte dort in seiner Heimatstadt am kommenden Sonntag in der Stichwahl zum neuen Oberbürgerbürgermeister gewählt werden.