Über den neuen Oberbürgermeister von Reutlingen wird es nun erst am 24. Februar eine Entscheidung geben. Bei der Wahl am Sonntag kam keiner der Kandidaten auf die nötige Mehrheit.

Reutlingen - Über den neuen Oberbürgermeister von Reutlingen wird es nun erst am 24. Februar eine Entscheidung geben. Im ersten Wahlgang am Sonntag erreichte keiner der fünf Kandidaten die für den Sieg erforderlichen mehr als 50 Prozent der Stimmen, wie das Rathaus mitteilte. Es komme daher in drei Wochen zu einer erneuten Wahl. Eine Entscheidung fiel am Sonntag in Wertheim im Main-Tauber-Kreis. Dort wurde der SPD-Politiker Markus Herrera Torrez (30) zum neuen Oberbürgermeister gewählt. Der frühere Juso- Landesvorsitzende holte bereits im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit und setzte sich gegen zwei Gegenkandidaten durch.

In Reutlingen geht es um die Nachfolge von Amtsinhaberin Barbara Bosch (parteilos). Die 60-Jährige, Rathauschefin seit 2003, tritt nicht mehr an. Reutlingen hat rund 116 000 Einwohner.

Bei der Wahl am Sonntag holte den Angaben zufolge der Reutlinger Bezirksbürgermeister Thomas Keck (SPD) die meisten Stimmen, dicht gefolgt vom Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Landtag, Christian Schneider. Keck erreichte demnach 29,6 Prozent, Schneider 29,5 Prozent. Der Sozialbürgermeister von Leinfelden-Echterdingen, Carl-Gustav Kalbfell (FDP), kam auf 19,9 Prozent, Grünen- Landesvorstandsmitglied Cindy Holmberg auf 16,3 Prozent und Andreas Zimmermann von der Satiregruppierung „Die Partei“ 2,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag den Angaben zufolge bei 39,5 Prozent.

In Wertheim reichte ein Wahlgang, um die Nachfolge von Amtsinhaber Stefan Mikulicz (66, CDU), der nicht mehr angetreten war, zu regeln. Der Geschichts- und Politikwissenschaftler Markus Herrera Torrez erreichte den Angaben zufolge knapp 63,6 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen. Wolfgang Stein (CDU) kam auf 34,6 Prozent, Gerhard Wolf (parteilos) auf 1,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug laut dem Rathaus rund 57,1 Prozent. Wertheim hat knapp 23 000 Einwohner.