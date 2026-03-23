OB-Wahl in München: Dieter Reiter nach Wahlniederlage „bis auf Weiteres“ krankgeschrieben

Nach seiner Niederlage in der Oberbürgermeisterwahl wäre Dieter Reiter eigentlich noch bis Ende April ins Amt. Zumindest vorerst kehrt er aber nicht ins Rathaus zurück.
Münchens amtierender Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ist nach seiner überraschend deutlichen Wahlniederlage „bis auf Weiteres“ krankgeschrieben. Wie ein Sprecher der Stadt mitteilte, hat Dominik Krause (Grüne), Reiters designierter Nachfolger, die Amtsgeschäfte übernommen. Zuvor hatten der Bayerische Rundfunk und die Zeitungsgruppe Münchner Merkur/tz berichtet.