OB-Wahl in München: Dieter Reiter nach Wahlniederlage „bis auf Weiteres“ krankgeschrieben

Wie es im Iran-Krieg weitergeht Straße von Hormus: Das ist die Strategie des Iran und der USA

Die Straße von Hormus kristallisiert sich immer mehr zum Brennpunkt des Iran-Kriegs heraus. Wie will Iran die Meerenge verteidigen? Wie wollen die USA sie kontrollieren? Und welche Rolle spielen Irans kleine Inseln in der Meerenge? Über die Hintergründe der amerikanischen und iranischen Militärstrategie.