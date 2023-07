1 In Wahlkabinen geht es recht privat zu. Foto: dpa/Robert Michael

Die Stichwahl zur Oberbürgermeisterwahl in Mannheim ist am Sonntag problemlos verlaufen. Dennoch staunten die Wahlhelfer in einem Wahllokal nicht schlecht.









In Mannheim wird ein neuer Oberbürgermeister gesucht. Gefunden wurde bei der Stichwahl an diesem Sonntag aber zunächst etwas ganz anderes. In einer Wahlkabine in einem Mannheimer Gymnasium war ein Büstenhalter liegen geblieben.