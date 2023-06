1 Werner Spec sucht im Eglosheimer SKV-Vereinsheim den Kontakt zu den Bürgern. Foto: factum/

Ludwigsburg - Es ist ein ganz ruhiger Moment an diesem Abend im Vereinsheim des SKV Eglosheim, der aufhorchen lässt. Jenseits des Schlachtenlärms der Wahlauseinandersetzung erzählt Werner Spec ganz persönlich davon, wie er 1992 in Ulm als junger Kämmerer mit älteren Kollegen angetreten ist, das erste Defizit in der Nachkriegszeit zu minimieren. „Ich habe in dieser Zeit viel gelernt“, sagt er mit leiser Stimme, „wie man eine Stadt mit einer gesunden Struktur aufstellt.“ Hier ist der 61-Jährige ganz bei sich, spricht von harter Arbeit, Erfolgen und was es erfordert, diese zu erringen.