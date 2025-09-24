OB-Wahl in Leonberg: Krankenhaus-Zukunft spaltet die Kandidaten im Wahlkampf

Die Kandidaten für die OB-Wahl sprechen sich für ein starkes Krankenhaus in Leonberg aus. Wie das gelingen soll? Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen.
Im Zuge des Leonberger OB-Wahlkampfes werden die Menschen mit einer Begrifflichkeit konfrontiert, die vielen nicht wirklich geläufig sein dürfte: der des Medizinischen Versorgungszentrums, kurz MVZ. Das ist, vereinfacht ausgedrückt, ein Ärztehaus, in dem möglichst viele Fachrichtungen anzutreffen sind. Der Vorteil für die niedergelassenen Mediziner: Bestimmte bürokratische Tätigkeiten, von der es im Gesundheitssektor mehr als genug gibt, könnten hier gebündelt werden.