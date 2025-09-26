OB-Wahl in Leonberg: Sonntagabend im Livestream: Das sagen die Kandidaten zum Wahlergebnis

Am Sonntag wird in Leonberg gewählt. Sobald das Ergebnis abends feststeht, sprechen wir mit den Kandidaten über den Wahlausgang – und übertragen die „Leonberger Runde“ im Livestream.
Die Spannung steigt: Am Sonntag dürfte gegen 19 Uhr klar sein, wer in den kommenden acht Jahren die Stadt führt – oder aber ob es eines weiteren Wahlgangs am 12. Oktober bei der OB-Wahl in Leonberg bedarf. Ob das Rennen schon jetzt oder erst zwei Wochen später entschieden wird – es dürften Tendenzen zu erkennen sein: Sind Marion Beck, Tobias Degode und Josefa von Hohenzollern ihren Favoritenrollen gerecht geworden? Ist Marisa Betzler oder Willi Kerler ein Achtungserfolg gelungen, oder vielleicht sogar mehr?