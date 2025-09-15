OB-Wahl in Leonberg: Riesiges Interesse: Andrang zum OB-Talk pulverisiert alle Erwartungen

Die Oberbürgermeisterwahl in Leonberg mobilisiert die Massen. Die Talkrunde dieser Zeitung mit zwei Kandidatinnen und einem Kandidaten kann ob des Andrangs erst verspätet starten.
Was für ein Andrang! Das Interesse an der Talkrunde zur Oberbürgermeisterwahl in Leonberg an diesem Montagabend sprengte alle Erwartungen. Die Kapazität des mit 550 Sitzplätzen beileibe nicht kleinen Großen Saals der Stadthalle reichte bei Weitem nicht aus, um allen Gästen einen Stuhl zu bieten – und vermutlich wäre auch der Gesamtsaal mit seinen gut 750 Plätzen zu klein gewesen.