Entscheidung in Leonberg: Riesenüberraschung: Tobias Degode gewinnt die OB-Wahl auf Anhieb

1 Tobias Degode (links) hat es geschafft und wird von Amtsinhaber Martin Georg Cohn zum Wahlsieg beglückwünscht. Foto: Simon Granville

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Leonberg gibt es einen klaren Sieger. Der von CDU und Freie Wähler unterstützte Kandidat hat 50,89 Prozent der Stimmen bekommen.











Die Leonbergerinnen und Leonberger haben an diesem Sonntag, 28. September, gewählt. Und es gab eine klare Entscheidung über die Nachfolge von Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD), der nach einer Amtszeit nicht wieder kandidiert hat. Tobias Degode hat laut dem vorläufigen Endergebnis 50,89 Prozent der gültigen Stimmen erlangt. Marion Beck landete mit 32,35 Prozent auf dem zweiten Platz. Josefa von Hohenzollern, die aktuelle stellvertretende Bürgermeisterin von Leonberg, hat 11,03 Prozent der Stimmen erlangt. Abgeschlagen auf den hintern Plätzen landeten Willi Alfred Erich Matthias Kerler mit 4,48 Prozent sowie Marisa Betzler auf Rang fünf mit 1,17 Prozent. Wahlbeteiligung liegt bei 45,79 Prozent. Nach diesem vorläufigen Ergebnis wird es somit keine Stichwahl geben. Die Amtszeit des neuen OB wird am 1. Dezember beginnen.