OB-Wahl in Leonberg: Reichweite, Follower, Likes – wie der Wahlkampf auf Social Media läuft

Die OB-Wahl in Leonberg rückt immer näher, auch auf Facebook und Instagram kämpfen die Kandidaten um Stimmen. Wie wichtig ist die Rolle der Sozialen Medien im laufenden Wahlkampf?
Der Wahlkampf zur Leonberger Oberbürgermeisterwahl am 28. September geht in die heiße Phase. Die Kandidaten tingeln von Veranstaltung zu Veranstaltung, sie suchen das persönliche Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern – und versuchen natürlich auch, online Präsenz zu zeigen. Doch wie stark wirkt sich Social Media auf eine kommunale Wahl aus? Und wie präsentieren sich die Kandidaten in den sozialen Netzwerken?