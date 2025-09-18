OB-Wahl in Leonberg: Kandidatenvorstellung: Was die fünf Bewerber verändern wollen

Was muss sich im Rathaus in Leonberg ändern? Wie geht es mit dem Krankenhaus weiter? In der Stadthalle äußern sich die Bewerber bei der offiziellen Vorstellung der Stadt.
Wer führt vom 1. Dezember an die Geschicke im Leonberger Rathaus? Diese Frage treibt viele um. Nachdem beim Kandidaten-Talk unserer Zeitung die Stadthalle übervoll gewesen ist, bietet sich tags drauf ein ähnliches Bild. Bei der offiziellen Vorstellung aller zugelassener Kandidaten durch die Stadtverwaltung herrscht erneut starker Andrang.