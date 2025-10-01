Der Leonberger Wahlausschuss bestätigt das Ergebnis vom Sonntag: Der 38-Jährige holt 50,89 Prozent der abgegebenen Stimmen – und zieht am 1. Dezember ins Rathaus ein.
Der Jubel schallte schon am Sonntagabend durchs Leonberger Rathaus. Doch jetzt kann sich Tobias Degode seines Wahlsiegs auch von Amts wegen sicher sein. Denn der Gemeindewahlausschuss der Stadt Leonberg hat in seiner Sitzung am Dienstagabend offiziell festgestellt, dass der 38-Jährige bei der OB-Wahl in der Großen Kreisstadt 50,89 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten hat.