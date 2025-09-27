OB-Wahl in Leonberg: Frischer Wind alleine reicht nicht

Die oder der neue OB müssen den Worten schnell Taten folgen lassen. Sonst könnte die Enttäuschung sehr schnell groß sein, meint unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.
Geht es um das Rathaus in Leonberg, ist in diesen Wochen oft von einem Neuanfang die Rede. Martin Georg Cohn, sozialdemokratischer Oberbürgermeister der 50 000-Einwohner-Stadt, verlässt die politische Bühne. Dies hat er bereits vor einem Jahr klargestellt, und dafür gebührt ihm Respekt. Er hätte lange Monate die Frage um eine erneute Kandidatur offen lassen und damit die ohnehin angespannte Gesamtlage noch verschärfen können. Er hat es nicht gemacht – wohl auch unter dem Eindruck seines verfehlten Einzugs in den Kreistag.