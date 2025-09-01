OB-Wahl in Leonberg: Fridi Miller schmeißt hin

Die Böblingerin will sich nun auf den OB-Posten in ihrer Heimatstadt konzentrieren und räumt ein, dass sie in Leonberg kaum Chancen hätte.
Die Plakate, auf denen sich Friedhild Miller als OB-Kandidatin für Leonberg vorstellt, haben prophetischen Charakter. Denn über ihr Konterfei ist ein Aufkleber „Böblingen“ angebracht, was den einen oder anderen Betrachter zuletzt doch irritiert hatte. Jetzt aber ist klar: Der Hinweis auf die Kreisstadt ist berechtigt. Denn Miller, die sich in der Öffentlichkeit bevorzugt Fridi nennt, will im Januar des kommenden Jahres als Oberbürgermeisterin in Böblingen antreten. Ihre Bewerbung für Leonberg hat sie hingegen zurückgezogen.