OB-Wahl in Leonberg: Es geht ihr „um Menschlichkeit, nicht um Macht“

Marisa Betzler (34) aus Stuttgart-Möhringen will Oberbürgermeisterin in Leonberg werden. Derzeit arbeitet sie beim Bezirksamt in Stuttgart-Vaihingen. Was sind ihre Pläne?
Die Stadt Leonberg kennt Marisa Betzler dank ihrer Verwandtschaft seit der Kindheit. Fasziniert war die tierliebe 34-Jährige, die in Stuttgart-Möhringen lebt, schon immer vom Pferdemarkt, den sie regelmäßig besucht. Kurzfristig hat sie sich nun entschieden, als Kandidatin zur Oberbürgermeisterwahl am 28. September anzutreten. „Ich habe schon immer eine Führungsposition angestrebt, und das fachliche Wissen bringe ich mit“, sagt sie.