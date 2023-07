Schon als Nico Lauxmann das Rathausfoyer um 18.21 Uhr betrat, war ihm der Wahlsieg kaum noch zu entreißen. Bereits nach dem Auszählen der ersten Wahlbezirke lag der CDU-Kandidat weit vorne. Kurz vor 19 Uhr war es schließlich offiziell: Der derzeitige Bürgermeister von Schwieberdingen wird der neue Oberbürgermeister von Kornwestheim.

Mit 63,44 Prozent der abgegebenen Stimmen hat der 47-Jährige sein Ergebnis aus dem ersten Wahlgang am 25. Juni noch deutlich übertroffen. Zwei Wochen zuvor hatte er mit 45,22 Prozent die absolute Mehrheit verpasst, die dafür notwendig gewesen wäre, es im ersten Anlauf zu schaffen. Dass er seinen Vorsprung noch stark ausbauen konnte, freue ihn sehr. Der deutliche Abstand zum Zweitplatzierten, Kadir Koyutürk, habe ihn überrascht. „Das ist ein großer Vertrauensvorschuss“, sagt Lauxmann. Auf das Ergebnis schaue er mit viel Respekt.

Mitbewerber Koyutürk, Fachbereichsleiter im Kornwestheimer Rathaus, konnte ebenfalls sein Ergebnis im Vergleich zum ersten Wahlgang steigern: Er erreichte 32,01 Prozent der Stimmen. Er war am 25. Juni auf knapp 24 Prozent der Voten gekommen.

Zwei Kandidaten hatten zurückgezogen

Bei der Neuwahl hatten vier der ehemals sechs Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters ihre Bewerbung aufrechterhalten. Stefan Duscher, ein parteiloser Physiker aus Kornwestheim, landete im zweiten Wahlgang auf dem dritten Platz mit 4,12 Prozent. Weit abgeschlagen musste sich Dauerkandidat Thomas Hornauer aus Plüderhausen mit dem letzten Platz (0,22 Prozent) begnügen. Markus Kämmle, der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, und die Lehrerin Zennure Funke-Ulusoy hatten ihrer Kandidatur zurückgezogen.

Noch-Oberbürgermeisterin Ursula Keck war nach zwei Amtszeiten nicht erneut antreten. Sie begründete dies damit, dass sie die Unterstützung der Fraktionen aus dem Gemeinderat vermisse.

Noch einmal einen Endspurt hingelegt

Die Amtsinhaberin gehörte zu den ersten Gratulanten des Wahlsiegers. An Nico Lauxmann gerichtet sagte sie: „Du hast dir eine wunderbare Stadt mit tollen Menschen ausgesucht.“ Sie hoffe, er habe in seinem neuen Amt genauso viel Freude, wie es bei ihr der Fall gewesen sei. Den Kandidaten bescheinigte Keck einen „unglaublich fairen und korrekten Wahlkampf“.

In den zwei Wochen zwischen dem ersten und zweiten Wahltermin hatten sich die beiden Erstplatzierten noch einmal richtig ins Zeug gelegt. Sie waren viel in der Stadt unterwegs, um die Menschen von sich zu überzeugen. Kadir Koyutürk, der als Kandidat der Zivilgesellschaft antreten wollte und daher seine Grünen-Mitgliedschaft ruhen ließ, wollte vor allem die bisherigen Nicht-Wähler erreichen. Er nahm sich zwei weitere Wochen Urlaub, um unter anderem von Haustür zu Haustür zu gehen und für sich zu werben. „Ich habe für eine hohe Wahlbeteiligung gekämpft“, sagt er. Dieses Ziel hat er nicht erreicht: Mit 34,39 Prozent lag die Wahlbeteiligung in Runde zwei sogar deutlich unter der vom 25. Juni (41,96 Prozent).

Zweitplatzierter ist ebenfalls sehr zufrieden

Dennoch zieht Koyutürk ein positives Fazit: „Ich bin mit meinem Ergebnis sehr zufrieden“, sagt er. Schließlich konnte er am zweiten Wahlsonntag ein Plus von knapp 230 Stimmen für sich verbuchen. Die Wahl habe er zwar nicht gewonnen, aber: „Ich habe die Herzen der Kornwestheimer erreicht.“ Durch seine Kandidatur habe er die Stadt noch besser kennengelernt. Seinem neuen Chef sicherte Kadir Koyutürk zu: „Sie können auf mich zählen. Ich bin ein loyaler Mitarbeiter.“ Er werde dabei mithelfen, die Themen zusammen voranzubringen.

Die Amtszeit von Ursula Keck endet im August. „Ich freue mich auf den beruflichen Neuanfang“, sagte ihr Nachfolger am Wahlabend. Er versprach den Kornwestheimern hohes Engagement und einen großen Einsatz. Den Einwohnerinnen und Einwohnern stellte er außerdem Transparenz und Dialogbereitschaft in Aussicht. „Ich will nun gemeinsam mit der Bürgerschaft gehen, um die Herausforderungen zu bewältigen“, kündigte Nico Lauxmann an. Am Wahlabend konnte er viele Glückwünsche von Wegbegleitern, Kollegen, Freunden und Familienmitgliedern im Rathaus entgegennehmen.

Rund 24.000 Stimmberechtigte

Bezirke

In 24 Wahllokalen durfte am Sonntag gewählt werden. Zudem gibt es sieben Briefwahlbezirke. Aufgefordert, ihre Stimme abzugeben, waren rund 24 300 Personen in der Stadt.

Amt

Seit der Erhebung Kornwestheims zur Großen Kreisstadt am 1. April 1956 führt die Verwaltungsspitze die Bezeichnung Oberbürgermeister. Bisher trugen erst fünf Personen diesen Titel.