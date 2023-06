1 Jahrelang hat Paul Witt angehende Bürgermeister unterrichtet. Jetzt muss der Professor lernen: In erster Linie wird man Rathauschef, indem man gewählt wird. Foto: dpa/Rolf Haid

Ausgerechnet in Kehl, dem Sitz der baden-württembergischen Bürgermeister-Schmiede, hat ein Quereinsteiger beste Chancen, OB zu werden. Ein Professor schlägt Alarm.









Kehl - Zugegeben, dieses Thema klingt ein wenig speziell: Was er denn von der Einführung einer Kastrations- und Kennzeichnungspflicht bei Katzen halte, lautete eine Bürgerfrage an Thomas Wuttke bei der offiziellen Kandidatenvorstellung für die Kehler Oberbürgermeisterwahl. Der parteilose Baubürgermeister, der am kommenden Sonntag gerne zum Nachfolger seines ausscheidenden Chefs Toni Vetrano (CDU) gewählt werden möchte, musste passen. Da, so sagte der 44-Jährige, werde er sich wohl auf Fachleute verlassen müssen.