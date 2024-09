Die Oberbürgermeisterin von Fellbach, Gabriele Zull, steht auch weiterhin an der Spitze der Großen Kreisstadt im Rems-Murr-Kreis. Bei der OB-Wahl am Sonntag kam die 57-Jährige auf 98,7 Prozent der Stimmen. Bei der Wahl hatte sie keinen Gegenkandidaten. Entsprechend fiel die Wahlbeteiligung mit rund 24 Prozent erwartet gering aus.

Eine von fünf Oberbürgermeisterinnen im Land

Zull steht seit 2016 an der Spitze der direkt an die Landeshauptstadt Stuttgart grenzenden Stadt mit rund 46 000 Einwohnern. Zull ist in Tübingen geboren und in Reutlingen aufgewachsen. Vor ihrem Wechsel nach Fellbach war sie für Jahre lang Erste Bürgermeisterin in Göppingen. Mit ihrer Wiederwahl in Fellbach bleibt sie eine von fünf Frauen unter den insgesamt 104 Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern in Baden-Württemberg.