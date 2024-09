OB-Wahl in Fellbach: Amtsinhaberin stellt sich noch mal offiziell vor

OB-Wahl in Fellbach

1 Gabriele Zull stellt sich am kommenden Sonntag zur Wiederwahl in Fellbach. Foto: Gottfried Stoppel

An diesem Montagabend stellen sich in der Schwabenlandhalle noch einmal alle Bewerber für die Wahl des Rathauschefs in Fellbach vor. Nötig wäre das wohl nicht – denn die Amtsinhaberin Gabriele Zull ist die einzige Kandidatin.











Am kommenden Sonntag, 15. September, ist in Fellbach Oberbürgermeisterwahl. Der Ausgang der Wahl steht allerdings mehr oder weniger schon vor dem Urnengang fest. Doch auch wenn die Amtsinhaberin Gabriele Zull die einzige Bewerberin ist, wird es eine offizielle und öffentliche Kandidatenvorstellung geben. Darauf hatte sich der Gemeinderat der Stadt im Vorfeld der Wahl verständigt. Die Vorstellung wird nun an diesem Montag, 9. September, im Hesse-Saal der Fellbacher Schwabenlandhalle über die Bühne gehen. Die Moderation der Veranstaltung übernimmt David Coronel, der Rektor der Wichernschule und zugleich geschäftsführender Schulleiter der Fellbacher Schulen ist.