1 Gebhard Mehrle, Matthias Klopfer, Gabriela Letzing, Martin Auerbach, Vittorio Lazaridis, Daniel Töpfer (von links nach rechts) – nur drei Kandidaten aus dem Sextett werden Chancen bei der Wahl am kommenden Sonntag eingeräumt. Foto: Ines Rudel

23 Jahre lang hat Jürgen Zieger als Oberbürgermeister die Geschicke der Stadt Esslingen gelenkt. Jetzt gibt er sein Amt ab – am Sonntag soll sich entscheiden, wer ihn beerbt. Drei aussichtsreiche Kandidaten sind am Start, allesamt bekannte Köpfe aus der Region.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Esslingen - Man sieht es an den mit Wahlplakaten voll gepflasterten Straßen: Der Kampf um das Spitzenamt im Esslinger Rathaus hat volle Fahrt aufgenommen. Ein Sextett schickt sich an, nach 23 Jahren das Erbe von OB Jürgen Zieger (SPD) anzutreten, fünf Männer und eine Frau. Echte Chancen auf den Posten haben bei der Wahl am Sonntag, 11. Juli, aber nur drei: der Schorndorfer OB Matthias Klopfer (SPD), Daniel Töpfer (CDU), Bürgermeister in Weissach im Kreis Böblingen, und Vittorio Lazaridis (Grüne), Ministerialdirigent im baden-württembergischen Kultusministerium und Stadtrat in Stuttgart. Allesamt sind sie bekannte Polit-Köpfe aus der Region, eine hochspannende Konstellation, wie Beobachter finden. Aber wer hat wirklich das Zeug, das Rathaus zu erobern? Wem Vertrauen die meisten Wähler?