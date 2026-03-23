OB-Wahl in Eislingen: Kämmerer Oliver Marzian gewinnt hauchdünn

Der neue Oberbürgermeister von Eislingen heißt Oliver Marzian. Doch die unterlegene Bürgermeisterin von Römerstein könnte die Wahl anfechten.
Keine 250 Stimmen haben am Ende den Unterschied ausgemacht: In einem wahren Wahlkrimi hat sich der bisherige Stadtkämmerer von Eislingen, Oliver Marzian, bei der OB-Wahl in der 22.500 Einwohner großen Stadt im Kreis Göppingen durchgesetzt. Bei der Stichwahl holte er 51,8 Prozent der Stimmen. Die unterlegene Bürgermeisterin von Römerstein, Anja Sauer, kam auf 48,2 Prozent. Im ersten Wahlgang hatte Sauer noch knapp mit 33,5 zu 30,5 Prozent vorne gelegen.