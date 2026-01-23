OB-Wahl in Böblingen: Wer steht für was? Sie haben die Wahl zwischen diesen sechs Kandidaten

Am 25. Januar entscheiden die Böblinger Bürger, wer auf dem Chefsessel im Rathaus platznehmen darf. Sechs Kandidaten haben ihren Hut in den Ring geworfen. Wir stellen sie vor.
Endspurt im Wahlkampf: Am Sonntag, 25. Januar, treten sechs Personen zur Wahl des nächsten Böblinger Oberbürgermeisters an; fünf Kandidaten und eine Kandidatin. Der Stimmzettel wird die Kandidierenden in der Reihenfolge des Eingangs ihrer Bewerbungen auflisten, bei gleichzeitigem Eingang hat über die Reihenfolge das Los entschieden. Alle sechs Kandidaten und Kandidatinnen haben ihren Hauptwohnsitz in Böblingen.