OB-Wahl in Böblingen: Wer steht für was? Sie haben die Wahl zwischen diesen sechs Kandidaten

Am 25. Januar entscheiden die Böblinger Bürger, wer auf dem Chefsessel im Rathaus platznehmen darf. Sechs Kandidaten haben ihren Hut in den Ring geworfen. Wir stellen sie vor.

Endspurt im Wahlkampf: Am Sonntag, 25. Januar, treten sechs Personen zur Wahl des nächsten Böblinger Oberbürgermeisters an; fünf Kandidaten und eine Kandidatin. Der Stimmzettel wird die Kandidierenden in der Reihenfolge des Eingangs ihrer Bewerbungen auflisten, bei gleichzeitigem Eingang hat über die Reihenfolge das Los entschieden. Alle sechs Kandidaten und Kandidatinnen haben ihren Hauptwohnsitz in Böblingen.

Oben auf dem Wahlzettel steht der amtierende Oberbürgermeister, Stefan Belz, der sich erneut zur Wahl stellt. Auf Platz zwei folgt Dauerkandidatin Friedhild „Fridi“ Miller, die als Beruf Familienhelferin angegeben hat. Aleksandar Blazevski, ein Vertriebsleiter, warf als dritter seinen Hut in den Ring. Finanzberater Stefan Thien ist auf Platz vier gelistet. Lucas Guimaraes de Macedo, Wirtschaftsinformatiker und Personaler, sowie der Diplom-Physiker Werner Schneider komplettieren das Bewerberfeld auf den Plätzen fünf und sechs.

(v.l.) Stefan Belz, Fridi Miller und Aleksandar Blazevski kandidieren als OB in Böblingen. Foto: Stefanie Schlecht

Was sind ihre Vorstellungen für die Zukunft der Stadt? Und warum glauben sie, dass sie der oder die Richtige auf dem Böblinger Chefsessel sind? Wir stellen sie vor.

Das sind die Kandidaten bei der Böblinger OB-Wahl

1. Stefan Belz

Amtsinhaber Stefan Belz (Grüne) sieht es als die Hauptaufgabe eines Oberbürgermeisters an, Menschen zueinander zu bringen, Kompromisse aufzuzeigen und ein Ohr in der Bürgerschaft haben. Im Hinblick auf die Zukunft sagt er: „Wir wollen die Stärken unserer Stadt weiter ausbauen, also Raum schaffen für Automotive, für Messtechnik, für künstliche Intelligenz und für Regeltechnik.“

2. Fridi Miller

Als einzige weibliche Kandidatin tritt Fridi Miller an. Obwohl sie schon bei 112 Wahlen krachend scheiterte, sprudelt sie vor visionären Ideen. „Wir können uns nicht mehr auf die Autoindustrie verlassen. Wir müssen auf Tourismus setzen“, findet sie.

3. Aleksandar Blazevski

Der 44-jährige Aleksandar Blazevski tritt als parteiloser Kandidat bei der OB-Wahl in Böblingen an. Er will vor allem zuhören und mit seinen Erfahrungen aus der Wirtschaft punkten.„Ich will ein Böblingen gestalten, das für die Bürger modern und lebenswert ist.“

(v.l.) Stefan Thien, Lucas Guimaraes de Macedo und Werner Schneider wollen Böblinger OB werden. Foto: Stefanie Schlecht

4. Stefan Thien

Der Kandidat Stefan Thien von der Werteunion gehört zu den Kritikern der Windpark-Pläne. „Der Schutz des Waldes und die vielen Staus – das sind die Themen, die ich immer wieder zu hören bekomme“, sagt er, will als neuer Böblinger OB aber auch die städtischen Finanzen durchleuchten.

5. Lucas Guimaraes de Macedo

Lucas Guimaraes de Macedo will als jüngster Kandidat im Rennen um den OB-Posten nicht alles, aber vieles anders machen. „Ich würde möglichst viele Menschen in der Kongresshalle zusammenholen und ihnen erst einmal zuhören, was in Böblingen besser laufen soll“, sagt er. Er ist Mitglied der Partei Volt.

6. Werner Schneider

Auch Werner Schneider möchte am 25. Januar zum OB Böblingens gewählt werden. Für die Stadt setzt der 53-Jährige auf Zukunftstechnologien. „Eine starke Wirtschaft mit g’scheitn Arbeitsplätzen ist unsere Basis.“ Auch spart er nicht mit Kritik am amtierenden OB.

Zahlen zur OB-Wahl

Wähler

In Böblingen gibt es für die diesjährige OB-Wahl insgesamt 36 400 Wahlberechtigte.

Der Tag der Wahl

In den 42 Wahllokalen, 14 Briefwahlbezirken und im Wahlbüro sind am Wahlabend insgesamt über 450 ehrenamtliche Helfer tätig.