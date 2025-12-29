OB-Wahl in Böblingen: Kurz vor Fristende bewirbt sich ein sechster Kandidat

Am 25. Januar steht die Oberbürgermeisterwahl in Böblingen an. An diesem Montag um 18 Uhr lief die Bewerbungsfrist aus. Das Feld besteht nun aus sechs Personen.
Kurz vor Torschluss ist das Bewerberfeld für die Oberbürgermeisterwahl in Böblingen auf sechs Personen angewachsen. Über die Weihnachtstage landete eine weitere Bewerbung um die Stadtspitze im Rathaus-Briefkasten, doch der Name ist bislang unbekannt. Denn der Bewerber hat sich nicht direkt bei den Medien gemeldet – und die Stadtverwaltung darf die Person aus Datenschutzgründen nicht nennen, bevor der Gemeindewahlausschuss am kommenden Freitag um 10 Uhr getagt hat.