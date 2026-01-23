OB-Wahl Böblingen: Vorbereitung auf die OB-Wahl – Wer bringt die Wahlurnen?

Die Vorbereitungen für die OB-Wahl in Böblingen laufen auf Hochtouren. Wer sorgt dafür, dass am Wahltag alles reibungslos funktioniert? Ein Blick hinter die Kulissen.

Wo Eltern sonst ihre Kinderwagen parken, wenn sie ihre Kleinen in die Krippe bringen, stellen zwei Männer einige Tage vor der Oberbürgermeisterwahl in Böblingen Stapel von Trennwänden und Wahlurnen an die Wand. Die Vorbereitungen für den Wahltag sind auf der Zielgeraden. Am Sonntag, 25. Januar, wird gewählt. Die Ausstattung von 42 Wahllokalen, sechs davon im Teilort Dagersheim, muss dafür aufgebaut werden – während drum herum noch der normale Betrieb läuft.

Wie auch in anderen Städten, wählen die Bürgerinnen und Bürger von Böblingen und Dagersheim nicht nur in den Rathäusern oder Bezirksämtern, sondern auch in Schulen und Kindergärten. Bereits Mitte der Wahlwoche sind Mitarbeiter des städtischen Bauhofs mit Vorbereitungen beschäftigt.

Die Hausmeister sind gefragt

Wer sich im Einzelfall um Wahlkabinen, Urnen und Co. kümmert, hängt von der Art des Wahllokals ab, erklärt Tobias Hackmaier, der beim Ordnungsamt für die Organisation der Wahl zuständig ist. Rathäuser und Schulen haben in der Regel Räume, in denen sie die Wahlurnen und -kabinen zwischen den Wahlen aufbewahren können. Auch Tische, auf denen die Wahlkabinen stehen können, gibt es dort genug. Hier sind die jeweiligen Hausmeister gefragt, alles rechtzeitig aus der Verwahrung zu holen und aufzustellen. Bei den Kindergärten sieht das für gewöhnlich anders aus. Hier kommt der Zweckverband Technische Betriebsdienste Böblingen/ Sindelfingen ins Spiel. Ein Team des Bauhofs der beiden Nachbarstädte holt am Mittwoch vor einer Wahl das Mobiliar aus dem Lager der Stadt Böblingen und fährt die Kindergärten an. Tische, Wahlkabinen und -urnen werden an die Einrichtungen ausgeliefert, die als Wahllokale dienen. „Das darf nicht zu früh passieren, damit die Sachen nicht so lange im Weg stehen“, sagt Hackmaier.

Neben den Kinderwagen stehen die Wahlurnen und -kabinen. Foto: Julia Theermann

450 Wahlhelfer sind im Einsatz

Insgesamt 450 Wahlhelfer hat die Stadt im Einsatz, die unter anderem den Aufbau der Wahlkabinen und -urnen in den Wahllokalen unterstützen. Darüber hinaus sind sie am Wahltag auch für die Überprüfung der Identitäten der Wähler, das Auszählen der Stimmen und das Übermitteln des vorläufigen Ergebnisses zuständig. Der Abbau der Wahlmöbel hängt dann wieder davon ab, ob das Wahllokal in einer Schule, im Rathaus, oder in einer Kita liegt. Die Hausmeister der Schulen und der Rathäuser sind am Wahlsonntag nach der Auszählung der Stimmen im Einsatz und räumen alles wieder in die entsprechenden Lagerräume zurück. „So kann am Montag der Betrieb normal weitergehen“, sagt Hackmaier In den Kindergärten ist das wieder anders. „Hier sind die Technischen Betriebsdienste erst am Montag wieder im Einsatz und holen die Wahlurnen und Wahlkabinen wieder ab.“

OB-Wahl Böblingen

Wahl

Am Sonntag, 25. Januar, wird in Böblingen ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Der amtierende OB heißt Stefan Belz (Grüne) und ist seit 2018 Stadtoberhaupt

Kandidaten

Neben Amtsinhaber Stefan Belz treten auch Fridi Miller, Aleksandar Blazevski, Stefan Thien, Lucas Guimaraes de Macedo und Werner Schneider an.