OB von Schwäbisch Gmünd: „Rosa Detlef“ für OB Richard Arnold – Erinnerungen an das Stuttgart von 1991

Bei der Verleihung eines queeren Preises werden Erinnerungen wach: Was Richard Arnold, OB von Schwäbisch Gmünd, mit Frl. Wommy Wonder einst beim Gay Day mit Marianne Rosenberg erlebte.
Der Preis heißt Rosa Detlef und ist eine ironische Anspielung an vergangene Zeiten. Früher galt der Name Detlef als abwertender Begriff für Männer, die wahrnehmbar schwul lebten. Der Preis dreht diese Beleidigung also ins Positive: Wer den Rosa Detlef bekommt, wird dafür geehrt, sich mutig, sichtbar und engagiert für queere Rechte einzusetzen – genau das, wofür „Detlef“ früher verspottet wurde. In diesem Sinne ist der Name ironisch, selbstbewusst und politisch zugleich: aus Spott wird Anerkennung, aus einem Schimpfwort wird ein Symbol für Stolz und Haltung.