OB-Teamwork in Tübingen und Esslingen: Palmer und Klopfer schreiben Brandbrief an Merz

1 Der streitbare Neckar-Rebell: Boris Palmer wendet sich zusammen mit Esslingens OB Matthias Klopfer in einem Schreiben an CDU-Chef Friedrich Merz. Foto: dpa/Silas Stein

Esslingen trifft Tübingen: Die Oberbürgermeister Matthias Klopfer und Boris Palmer machen gemeinsame Sache. Sie haben einen Brandbrief an den möglichen künftigen Bundeskanzler Friedrich Merz geschrieben. Denn Olaf Scholz hatte nicht geantwortet.











Link kopiert



Olaf Scholz hat nicht geantwortet. Der scheidende Bundeskanzler ignorierte das Schreiben der schwäbischen Rathauschefs vom Oktober 2023. Nun versuchen sie es bei seinem möglichen Nachfolger: Boris Palmer (parteilos), Matthias Klopfer (SPD) und Richard Arnold (CDU) haben einen Brief an CDU-Chef Friedrich Merz geschickt. In dem Schreiben machen die Oberbürgermeister von Tübingen, Esslingen und Schwäbisch Gmünd Vorschläge für dessen wohl anstehende Regierungszeit. Gefordert wird ein soziales Pflichtjahr. Es geht aber auch um Migration, Krankenhäuser und Bürokratieabbau.