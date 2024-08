1 Kragen sind dieses Jahr ein beliebter Fashion-Trend. Foto: Victoria Fox/Shutterstock.com

In dieser Saison sind Kragen ein fester Bestandteil in den Garderoben der Fashionistas. Der Modetrend hebt jedes Outfit auf die nächste Stufe. Ob an Kleidern für Date-Nights oder an Badeanzügen für einen Tag am Meer - Kragen finden dieses Jahr überall ihren Platz.











Kragen finden dieses Jahr ihren Weg von Golfplätzen und Büros in den Kleiderschrank jeder Frau. Nicht nur im Alltag machen sie sich in Form von Poloshirts gut: Kragen verwandeln auch Kleider und Badeanzüge in echte Mode-Highlights.