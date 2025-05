Kleemann gewinnt knapp: Der Wahlkrimi zum Nachlesen

1 Siegreicher Markus Kleemann nach der Bekanntgabe des letzten ausgezählten Wahllokals. Foto: Stefanie Schlecht

Markus Kleemann (CDU, 40) hat die Wahl zum Sindelfinger Oberbürgermeister nach einem regelrechten Wahlkrimi gewonnen: Er siegte mit nur 80 Stimmen Unterschied.











Es war ein regelrechter Wahlkrimi in Sindelfingen: Markus Kleemann (CDU, 40) setzte sich mit 80 Stimmen gegen Mitbewerber Max Reinhardt (FDP) durch. Er erhielt 50,25 Prozent der Stimmen im zweiten Wahlgang, nachdem er Reinhardt im ersten Wahlgang noch hauchdünn unterlegen war. Das Ergebnis war an dem Wahlabend lange nicht absehbar, nachdem Max Reinhardt lange vorne lag - doch im Laufe des Abends schmolz sein Vorsprung immer weiter dahin. Erst ganz zum Schluss zog Kleemann hauchdünn an ihm vorbei.