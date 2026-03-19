OB-Stichwahl in Eislingen: „Man will mich offenbar verhindern“ – Harter Streit ums Rathaus

In Eislingen tobt vor der OB-Stichwahl ein heftiger Streit um Anja Sauer. Unterstützt das Rathaus den internen Kandidaten?
Für Anja Sauer, aussichtsreiche Bewerberin für das Eislinger Oberbürgermeisteramt, ist es eine Schmutzkampagne, für die zuständigen Stellen im Rathaus ein ganz normaler Vorgang: Kurz vor der Stichwahl am kommenden Sonntag wird in der 20 000-Einwohner-Stadt im Kreis Göppingen heftig gestritten. „Es gibt eigentlich niemanden, der dazu keine Meinung hat“, sagt der Fraktionsvorsitzende der CDU, Hans-Jörg Autenrieth. Nachdem er das Thema zuletzt in der Gemeinderatssitzung angesprochen hat, hält er sich mit seiner Meinung nun aber zurück. „Das hat die Stadtgesellschaft ganz schön durcheinander gebracht.“