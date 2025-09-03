OB Palmer vs. AfD-Mann Frohnmaier: AfD-Dienstleister streamt Palmer-Veranstaltung

Wer sein Rededuell mit AfD-Chef Markus Frohnmaier ins Internet übertrage, sei unerheblich, sagt Boris Palmer. Allerdings hat er strenge Vorgaben für das Streaming vereinbart.
Für das Streitgespräch mit dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) erwartet sich die baden-württembergische AfD eine gewaltige Aufmerksamkeit. Zwar bietet die Hermann-Hepper-Halle nur Platz für 700 Menschen. Jedoch wird die Veranstaltung ins weltweite Netz übertragen. „Da werden 200 000 bis 300 000 Leute aus ganz Deutschland zusehen“, prognostiziert der baden-württembergische AfD-Co-Landeschef Markus Frohnmaier. Er ist der Widerpart beim Rededuell mit Boris Palmer.