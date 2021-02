3 Frank Nopper hat seine Arbeits als Rathauschef aufgenommen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Einen Tag nach seiner Vereidigung ist der neue Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper am Freitag in die Chefetage des Stuttgarter Rathauses eingezogen.

Stuttgart - Die Pflicht ruft: Einen Tag nach seiner Vereidigung hat Stuttgarts neuer OB Frank Nopper am Freitag im Stuttgarter Rathaus sein Büro bezogen und die Arbeit als Rathauschef aufgenommen. Am Vormittag leitete Nopper zunächst die Bürgermeisterrunde, anschließend führte ihn der Erste Bürgermeister Fabian Mayer durch seinen neuen Amtssitz und hieß ihn im Namen der städtischen Mitarbeiter im Rathaus willkommen: „Wir alle freuen uns auf ein gutes und vertrauensvolles Miteinander“, so Mayer.

Nopper zeigte sich erfreut über den „warmherzigen Empfang“ und versprach seinerseits, er wolle als OB ein Klima der wechselseitigen Wertschätzung und Anerkennung pflegen. Gemeinsames Ziel müsse es sein, die Stadt mit Freude und Entschlossenheit voranzubringen.