Die Debatte um die Sanierung des Opernhauses Stuttgart reißt nicht ab. OB Frank Nopper und der Erste Bürgermeister Fabian Mayer pochen auf die Entwurfsplanung.















Mehrere Tage beschäftigte zuletzt das Thema Sanierung des Opernhauses Stuttgart und Erweiterung des Staatstheater-Areals die Koalitionsregierung aus Grünen und CDU. Die CDU-Fraktion hatte die Entscheidungsgrundlage für „die Jahrhundertaufgabe“ (Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Grüne) in Frage gestellt. Seit Mittwoch versucht die Koalition, Ruhe einkehren zu lassen. Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) und dem Ersten Bürgermeister Fabian Mayer (CDU) reicht dies nicht. Sie pochen auf einen „schnellen Kabinettsbeschluss“ für „die dringend notwendige Entwurfs- und Genehmigungsplanung“.

OB sieht sich „ernüchtert“

Herr Oberbürgermeister, wie haben Sie die Diskussion der vergangenen Tage erlebt?

Frank Nopper Überrascht und ernüchtert. Die Varianten sind doch seit 2013 bis hin zu einem Neubau sehr ernsthaft analysiert worden – schon im Jahr 1999 gab es ja den Richtungsbeschluss des Verwaltungsrats, der besagt, dass die Staatsoper saniert werden muss. Ich sehe keinen Nachholbedarf. Wir können und wollen nicht zurück auf Los!

Muss nicht über die Kosten neu diskutiert werden?

Nopper Die vorliegenden Zahlen sind deutlich: 1,068 Milliarden Euro sind für die Sanierung des Opernhauses und die Erweiterung der Staatstheater am Standort veranschlagt. Und auf der anderen Seite stünden 1,3 Milliarden Euro für eine abgespeckte Sanierung des Bestandsensembles sowie für einen Neubau. Was uns jetzt fehlt, ist eine Entwurfs- und Genehmigungsplanung. . .

Zuletzt wurden, auch von unserer Zeitung, deutlich höhere Kosten genannt.

Fabian Mayer Ich halte das für unsubstantiiert. Der von Stadt und Land genannte Betrag beziffert die einzelnen Projektbausteine und enthält einen doppelten Kostenpuffer von 400 Millionen Euro. Hier sind auch Baukostensteigerungen in nicht unerheblichem Umfang eingerechnet. Wer nun eine andere Rechnung aufmacht, möge diese offenlegen.

Sie bleiben bei dem genannten Betrag von 1,068 Milliarden Euro?

Nopper Klare Ansage – mir liegen keine neuen Zahlen vor. Ich kann eine Kostensteigerung weder bestätigen noch in Abrede stellen. Aber diese Fragestellung bringt uns jetzt nicht weiter.

Sondern?

Nopper Der Frage, welche Kosten tatsächlich entstehen, kommen wir über durch das Entwurfs- und Genehmigungsplanung näher. Aus diesem Grund sollten wir diese jetzt durchführen.

„Alle Fragen durchdekliniert“

Die Stadt hat hierfür bereits einen Grundsatzbeschluss gefasst. Sie warten jetzt auf das Land?

Nopper Ich wiederhole mich da gerne – auch mit Blick auf manche Äußerungen aus dem Landtag: Alle entscheidenden Fragen sind durchdekliniert und durchkonjugiert worden. Ich sehe also nicht, weshalb wir nicht gemeinsam den nächsten Schritt zur Entwurfs- und Genehmigungsplanung machen sollten.

Ist das bereits ein Ja zum Gesamtprojekt und zu den Kosten?

Ma yer Zunächst einmal gilt: Das Land als Träger der Staatstheater hat Verantwortung für dieses herausragende und in seinem Eigentum stehende Bauwerk im Zentrum der Landeshauptstadt. Wie wir wissen, setzt das Land bei wichtigen Bauvorhaben auf ein zweistufiges Verfahren. In dem ersten Schritt, für den wir so dringend werben, geht es um die Erlangung eines genehmigungsfähigen Entwurfs, über Klarheit bei Architektur und Kosten.

Und dann wird endgültig entschieden?

Mayer Richtig.

Alle weiteren Planungsschritte sollen über eine Projektgesellschaft gebündelt und abgesichert werden. Wie muss sich das vorstellen?

Nopper Stadt und Land haben mit der Projektgesellschaft für den Bau der neuen Landesmesse gute Erfahrungen gemacht. Ich darf aber hier kurz Bundeskanzler Olaf Scholz zitieren.

Wie das?

Nopper Der Bundeskanzler war anlässlich des Katholikentags Ende Mai auch im Stuttgarter Rathaus. Und ich habe ihn zu seinen Erfahrungen als Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg in Sachen Elbphilharmonie befragt.

Der Rat des Bundeskanzlers

Was hat er geantwortet?

Nopper Sein Rat war – Sagen Sie bezüglich der Baukosten immer die Wahrheit. Unterlassen Sie einen Baubeginn vor Planungsende. Und unterlassen Sie Nachbesserungen nach Baubeginn.

Haben Sie auch die Projektgesellschaft thematisiert?

Nopper Ja – und auch hier hat der Bundeskanzler eine klare Meinung formuliert: Stellen Sie diese schlagkräftig auf.

80 Prozent Nutzung aus gesetzlichen Vorgaben

In den kritischen Stimmen der vergangenen Tage ging es auch um die Dimension der Raumerweiterung für die Staatstheater ...

Mayer Das hat mich überrascht, ja.

Weshalb?

Mayer Von den vorgesehenen 10 000 Quadratmetern zusätzlicher Nutzungsfläche ergeben sich über 80 Prozent aus gesetzlichen Vorgaben wie zum Beispiel der Arbeitsstätten-Verordnung. Man darf nicht vergessen, dass wir über eine Arbeitsstätte für mehr als 1400 Menschen reden.

Fabian Mayer: Staatstheater haben sich bewegt

Gleichwohl gibt es Stimmen, die sagen, auch die Staatstheater selbst hätten sich in der Raumfrage mehr bewegen sollen.

Mayer Die Staatstheater haben sich bewegt. Es wurden deutlich Arbeitsflächen für die vielen Gewerke der Staatstheater aus der Ausgangs-Kubatur am Oberen Schlossgarten herausgenommen – und darauf haben sich die Staatstheater eingelassen.

Mit dem Nachteil, dass nicht mehr alles unmittelbar am eigentlichen Standort zusammenwirken kann.

Nopper Wir müssen am Oberen Schlossgarten für das Flaggschiff unserer Kulturmetropole eine überragende Architektur liefern. Das ist nicht möglich, wenn das Raumprogramm den städtebaulichen Rahmen sprengt. Mayer Und Sie müssen sehen, der Standort Zuckerfabrik zwischen den Stadtteilen Hallschlag und Münster ist ja kein neuer Standort für die Staatstheater. Dort befindet sich bereits das Zentrallager. Es geht aus unserer Sicht um eine konsequente Weiterentwicklung.

Ungeachtet der Debatten um die Themen Opernhaus-Sanierung und Staatstheater-Erweiterung ist das Echo in der Stuttgarter Stadtgesellschaft erstaunlich gering. Wünschen Sie sich auch von Seiten der Staatstheater hier mehr Engagement?

M ayer Um Begeisterung zu wecken, braucht es Bilder. Und auch deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt zur Entwurfs- und Genehmigungsplanung kommen. Das Bild der Architektur wird Begeisterung wecken. Nicht zuletzt: Wer im Opernhaus die Vorführungen der Staatsoper Stuttgart und des Stuttgarter Balletts genießt, wird im Gebäude vielleicht noch den Charme königlich-württembergischer Vergangenheit spüren. Das Elend dahinter aber erschließt sich nicht. N opper Und wir sehen es jetzt ja ganz aktuell: Die Staatstheater mussten die Saison im Opernhaus vorzeitig beenden, weil die Technik schlicht nicht mehr gangbar gemacht werden konnte.

„Spielstätte für alle“

Es geht ja aber nicht nur um die Stuttgarter Stadtgesellschaft.

Nopper Da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt.

Gerne.

Nopper Das Publikum kommt zu 60 Prozent aus der Region und dem ganzen Land, zu 40 Prozent aus Stuttgart. Die Staatstheater sind nicht – wie Kritiker meinen – eine Spielstätte für die ‚Stuttgarter Bohème‘, sie sind eine Spielstätte für alle in der Stadt, der Region und im Land. Und gerade weil das so ist, halte ich es für falsch, dass man jetzt Sand ins Getriebe schmeißt, bevor man die Fakten aus der Entwurfs- und Genehmigungsplanung kennt.

„Stadt hat ihre Hausaufgaben gemacht“

Sie, Herr Oberbürgermeister, mussten sich aber auch Kritik anhören, Sie hätten sich nicht genug für das Projekt engagiert.

N opper Und das hat mich gewaltig geärgert.

Warum?

Nopper Im Februar 2021 bin ich ins Amt gekommen und schon vier Monate später habe ich dem Rat einen Grundsatzbeschluss zur Sanierung und Erweiterung der Staatstheater unterbreitet. Damit haben wir ein kraftvolles Zeichen gesetzt. Im Mai 2022 haben wir dann auch einen Vorprojektbeschluss gefasst. Auch beim Sommerempfang der Gemeinderats-Grünen vor wenigen Tagen habe ich – wie bei anderen Anlässen auch – immer wieder gesagt: „Wir müssen dringend zur Tat schreiten – gerade auch in schwieriger Zeit.“

Blicken wir nach vorne: Wie geht es weiter?

Noppe r Die Stadt Stuttgart hat ihre Hausaufgaben gemacht. Wir warten jetzt auf den Kabinettsbeschluss des Landes zur Gründung der Projektgesellschaft und für den Einstieg in die Entwurfs- und Genehmigungsplanung.

Das sind Frank Nopper und Fabian Mayer

Frank Nopper

ist 1961 in Stuttgart geboren. Der Nachfahre der Unternehmerfamilie Nopper (Zahn & Nopper) ist Jurist und wurde nach Jahren bei der Messe Stuttgart sowie als Geschäftsführer des Landesinnungsverbands des Schreinerhandwerks 2002 Oberbürgermeister der Stadt Backnang. Im November 2020 wurde der CDU-Politiker als Nachfolger von Fritz Kuhn (Grüne) zum neuen Stuttgarter Oberbürgermeister gewählt. Frank Nopper ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne.

Fabian Mayer

ist 1981 in Stuttgart geboren. Nach seinem Jurastudium in Tübingen arbeitet er von 2010 bis 2016 als Rechtsanwalt und Partner bei Haver & Mailänder Rechtsanwälte. Politisch ist Mayer früh aktiv – von 2005 bis 2009 als Vorsitzender der Jungen Union in Stuttgart, von 2009 bis 2016 als Stadtrat der CDU-Fraktion. 2016 wird Mayer Bürgermeister in Stuttgart (Allgemeine Verwaltung, Kultur und Recht), seit 2019 ist er Erster Bürgermeister. Fabian Mayer ist verheiratet und hat zwei Kinder.