OB Nopper zum Faschingsumzug in Stuttgart: „Die Entscheidung war rückblickend richtig, den Umzug nicht abzusagen“

32 OB Frank Nopper fuhr mit Frau Gudrun und dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Alexander Kotz in einem Oldtimer mit. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Zehntausende fröhliche Menschen genossen am Dienstag den Faschingsumzug in Stuttgart. OB Frank Nopper zog ein positives Fazit, auch wenn die Todesfahrt in Mannheim bei allen Beteiligten eine Rolle spielte.











Stuttgarts OB Frank Nopper zieht ein sehr positives Fazit nach dem Faschingsumzug mit etwa 90.000 Besuchern durch die Stuttgarter Innenstadt am Dienstag. „Die Entscheidung war rückblickend richtig, den Umzug nicht abzusagen“, sagte der OB gegenüber unserer Zeitung mit Blick auf die mutmaßliche Amoktat in Mannheim einen Tag zuvor, als ein Autofahrer mit seinem Wagen in eine Menschenmenge raste und zwei Menschen tötete. Vor allem in schwierigen Zeiten sei es wichtig, „Mut, Zuversicht und Optimismus auszustrahlen“, so der OB.