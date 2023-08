„Dramatischer Vertrauensverlust in der Bevölkerung“

1 Wie steht OB Frank Nopper zum Stuttgarter Weg? Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Bei der Zuwanderung sieht OB Frank Nopper die Kommunen – besonders auch die Landeshauptstadt – „an der Grenze des Leistbaren angelangt“. Gleichzeitig versichert er, Geflüchtete in der Stadt weiterhin menschenwürdig unterbringen zu wollen.









Hat der Stuttgarter Weg weiterhin Bestand, also die kommunalpolitische Übereinkunft, dass eine möglichst gute, dezentrale Unterbringung Geflüchteter in der Stadt praktiziert wird? Nach dem Nein der CDU-Gemeinderatsfraktion zur Aufnahme weiterer Geflüchteter stellt sich diese Frage – vorweg an Oberbürgermeister Frank Nopper.