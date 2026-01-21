OB Nopper nun doch für Großprojekt: Keine klare Linie

Der OB votiert für das Haus für Film und Medien, der Baubeschluss soll innerhalb einer Woche über die Bühne gehen. Das passt nicht zu den Sparappellen.
OB Frank Nopper (CDU) ist in den letzten Wochen von der „Bunte“ zum „Absteiger der Woche“ gewählt worden. Das war für den auf Außenwirkung bedachten OB schmerzlich und in der Sache nicht gerechtfertigt. Preisverdächtig ist allerdings der Schlingerkurs im Rathaus. Nopper hat erklärt, dass man sich leider vom Schlaraffenland verabschieden müsse und nachgeschoben, dass er damit teure Bauprojekte meine. Nun votierte er für den Bau des Hauses für Film und Medien. Kostenpunkt: 115 Millionen Euro.