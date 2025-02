OB Nopper kippt Dachgarten persönlich

Jannik Hiddeßen 25.02.2025 - 16:43 Uhr , aktualisiert am 26.02.2025 - 16:55 Uhr

Parkhaus in Stuttgart

1 Blick in die Vergangenheit: der Pocket Park im Sommer 2024. Einen zweiten Anlauf wird es nicht geben. Foto: Archiv Lichtgut/Leif Piechowski

Das Pärkchen auf dem Parkhaus Steinstraße kehrt nicht mehr zurück. Das Zünglein an der Waage war das Votum des Oberbürgermeisters, der extra dafür in den Ausschuss gekommen war.











Wie wichtig ist der Pocket Park für Stuttgart? Wichtig genug, dass der OB eigens für dieses Thema am Dienstag in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik gekommen ist. Frank Nopper sieht den Pocket Park auf dem Parkhaus Steinstraße eindeutig auf der „Streichliste“. Das Projekt passe „nicht mehr in die finanzpolitische Landschaft“, sagte der Oberbürgermeister. Die Kommunen müssten sparen. „Andere Zeiten erfordern andere Einsichten. Andere Zeiten erfordern andere Signale.“