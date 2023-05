1 Noch herrscht im Gemeinderat viel Misstrauen, hier die CDU-Fraktion mit Klaus Herrmann (rechts). Foto: factum

Ein neuer Stil, verbinden statt polarisieren: Der neue Ludwigsburger OB Matthias Knecht meistert seine erste Etatdebatte. Das Vertrauen ist aber bisher nur geliehen, kommentiert Redakteur Rafael Binkowski.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Keine Rechthaberei, keine Unversöhnlichkeit, stattdessen viel Konsens: Der Etat und die Finanzplanung für die nächsten Jahre sind ohne größere Friktionen diskutiert worden. Dem neuen Oberbürgermeister Matthias Knecht ist es gelungen, an wichtigen Punkten breite Mehrheiten zu finden. Und das in einer Situation, in der er einen völlig überfrachteten Investitionsplan und überbordende Wünsche aus den Fachbereichen des Rathauses angetroffen hat, als er am 1. September das Amt antrat.