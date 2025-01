Foto: LightFieldStudios / iStock via Getty Images

Es muss nicht immer kompliziert sein: Auch mit einfarbigen Outfits können sich Frauen stilbewusst in Szene setzen. Der Monochrom-Look ist aktuell angesagter denn je und kommt, um zu bleiben.

In den Instagram-Feeds von Modeinteressierten macht sich ein großer Trend bemerkbar: Der Monochrom-Look. Immer häufiger zaubern Promis ein Outfit aus nur einer Farbe. Beim Durchscrollen wird klar, dass die Kombinationen alles andere als eintönig sind. So funktioniert der elegante Style.

Ein Hauch Luxus

Ein tiefes Blau sorgt immer für einen glamourösen Moment, wie auch Influencerin Veronica Ferraro weiß. Die Content Creatorin betonte ihr Dekolleté durch den V-förmigen Ausschnitt ihres Korsetts. Eine gerade geschnittene Hose und Armstulpen verwandelten es in ein luxuriöses Ensemble. In ihren Ausschnitt legte sich eine feine Silberkette, die im Kameralicht funkelte. Ihre Haare band sie streng nach hinten, sodass sich ihre glitzernden Creolen zeigten.

Lesen Sie auch

Pantone-Farbe 2025 als Inspiration

Auch schokoladige Brauntöne eignen sich bestens für monochrome Looks - vor allem, seitdem Pantone das warme Mocha Mousse als Trendfarbe 2025 ausrief. Elsa Hosk (36) suchte sich für eine Fotoreihe sogar einen farblich passenden Hintergrund. In einer dunkelbraunen Kombi aus einem langen Mantel, einer Hose und Loafern lehnte sich das Model an eine ebenso braune Tür. Als Accessoires wählte die Unternehmerin Lederhandschuhe und einen Shopper im gleichen Ton.

Puristische Eleganz

Lena Gercke (36) ließ sich in einem helleren Look fotografieren. Die Moderatorin verzichtete auf ein Top und zog sich lediglich einen zartgrauen Blazer über, den ein goldener Ring vorne zusammenhielt. Die farblich passende Hose machte ein besonderes Detail interessant: Über ein Bein zog sich eine offene Naht, die in einen kurzen Beinschlitz mündete. Goldene Ohrringe, eine Kette und ein natürliches Make-up rundeten das minimalistische Outfit ab.

Strahlender Sonnenschein

Weniger alltagstauglich stylte sich Mode-Bloggerin Caro Daur (29). Auf einer Marokko-Reise machte sie es sich in einem farbenfrohen Outfit bequem. Auf einem Sofa liegend strahlte sie in einem kanariengelben Kleid mit Wasserfall-Ausschnitt. Zu dem trägerlosen Dress wählte sie eine leuchtend gelbe Clutch. Mit ihrem Monochrom-Look ist gute Laune vorprogrammiert.