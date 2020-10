Zwei Frauen und zwölf Männer wollen in Stuttgart Oberbürgermeister werden. In unserer Videoreihe „Ich will OB! Toms Kandidaten-Talk“ kommen sie alle zu Wort. Gute zehn Minuten geht es an den Lieblingsorten der KandidatInnen um ihre Sicht auf die Stadt.

Stuttgart - Selbst in einer Fußgängerzone ist man vor Verkehr nicht sicher. Zweimal muss Redakteur Tom Hörner das Videointerview mit der Bezirksvorsteherin von Stuttgart-Mitte, Veronika Kienzle, unterbrechen, weil ein Müllwagen der Stadt am Hans-im-Glück-Brunnen vorbei will. Aber die Störung ist für die grüne OB-Kandidatin nicht nur unangenehm. Als der Fahrer die Seitenscheibe seines Lasters herunterlässt, grüßt er freundlich und sagt: „Ich wähle Sie.“

Zehn Minuten Stadtpolitik

Lokalredakteur Tom Hörner trifft alle Bewerberinnen und Bewerber für das Amt des Stadtoberhaupts an ihren jeweiligen Stuttgarter Lieblingsplätzen für gute zehn Minuten. Dabei geht es darum, hinter politische Fassaden zu blicken und ein Gefühl für die Menschen zu bekommen, die Stuttgart fortan gestalten wollen.

