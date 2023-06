John Heer will den Finger in die Wunde legen

1 John Heer vor dem Leonhardsviertel am Wilhelmsplatz Foto: Lichtgut/Max Kovalenko Foto:

Der Immobilienunternehmer ist in Stuttgart auch als Bordellbesitzer bekannt. Jetzt stellt er sich als Oberbürgermeister zur Wahl.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - John Heer muss nur ein paar Schritte aus seinem Büro im Leonhardsviertel machen, dann sieht er Dinge, die ihn stören. Der Verfall in einem der ältesten Viertel der Stadt ärgert ihn, Gewalt und Kriminalität in der Innenstadt – und eine Verwaltung, die sich seiner Meinung nach nicht um die Belange der Bürger kümmert. Der Immobilienunternehmer will das ändern, deshalb kandidiert er. Und auch, weil er findet, dass ein Oberbürgermeister unabhängig und parteilos sein sollte.