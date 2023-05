1 OB Frank Nopper sagt, er habe nicht „um Beifall heischen“ wollen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Über einen Internet-Post von OB Frank Nopper zu Tampon-Spendern im Rathaus wird in der Stadt heftig gestritten. Nicht er habe die Debatte ausgelöst, sagt der CDU-Politiker im Interview und kündigt an, er wolle nach der „Erhitzung" auf Andersdenkende zugehen.









Der Streit über kleine weiße Kästen mit Hygieneprodukten in Frauen- und Männertoiletten des Rathauses ist so heftig, dass manche fürchten, die politische Kultur sei in Stuttgart in großer Gefahr. Der Oberbürgermeister von Stuttgart, Frank Nopper, bezieht Stellung zum Tampon-Streit im Rathaus.