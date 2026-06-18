OB Frank Nopper: Stadt Stuttgart verspricht Hilfe für insolventes Marienhospital

Die Kassenlage im Stuttgarter Rathaus ist mehr als angespannt. Trotzdem hat der Oberbürgermeister der Stadt dem Marienhospital Unterstützung zugesagt.
Der Schock über die Insolvenz des Stuttgarter Krankenhauses Marienhospital sitzt tief. Auch im Rathaus hat man die Nachricht erschüttert aufgenommen. Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) spricht von einem „sehr schmerzhaften und harten Schlag für die gesamte Mitarbeiterschaft, für die Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul und für unsere Stadt als Ganzes.“ Für das Rathaus ist klar, dass man sich an der Rettung des Hauses beteiligen möchte: Der Oberbürgermeister hat Hilfen in Aussicht gestellt.