OB Frank Nopper: Stadt Stuttgart verspricht Hilfe für insolventes Marienhospital

Die Kassenlage im Stuttgarter Rathaus ist mehr als angespannt. Trotzdem hat der Oberbürgermeister der Stadt dem Marienhospital Unterstützung zugesagt.

Der Schock über die Insolvenz des Stuttgarter Krankenhauses Marienhospital sitzt tief. Auch im Rathaus hat man die Nachricht erschüttert aufgenommen. Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) spricht von einem „sehr schmerzhaften und harten Schlag für die gesamte Mitarbeiterschaft, für die Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul und für unsere Stadt als Ganzes.“ Für das Rathaus ist klar, dass man sich an der Rettung des Hauses beteiligen möchte: Der Oberbürgermeister hat Hilfen in Aussicht gestellt.

Rathaus Stuttgart sagt Marienhospital Hilfe zu „Wir blicken mit großer Dankbarkeit auf die fast 140-jährige Geschichte des Marienhospitals zurück, aber wir blicken auch hoffnungsvoll auf eine zukunftsfähige Entwicklung nach Abschluss des Insolvenzverfahrens“, sagte Nopper gegenüber unserer Zeitung. Doch wie genau kann der Beitrag der selbst klammen Stadt Stuttgart für eine bessere Zukunft des Marienhospitals aussehen? Oberbürgermeister Nopper: „Die Landeshauptstadt wird im Rahmen ihrer begrenzten Möglichkeiten dem Marienhospital unterstützend zur Seite stehen.“

Auch Krankenhausbürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU) war schockiert von der Nachricht der Insolvenz. „Die aktuelle Situation des drittgrößten Krankenhauses in Stuttgart bereitet mir Sorge“, sagte er. Das große, gute und traditionsreiche Stuttgarter Krankenhaus stehe unter massivem Druck der unzureichenden Krankenhausfinanzierung und des in Beratung befindlichen GKV-Beitragsstabilisierungsgesetzes. „Die Insolvenz des Marienhospitals ist ein mahnendes Vorzeichen, vor welch riesigen Herausforderungen und Schwierigkeiten unsere Krankenhäuser derzeit und noch stärker zukünftig stehen“, fügte Nopper hinzu.

Marienhospital Stuttgart behandelt Patienten weiter

Thomas Fuhrmann (CDU) ist als Bürgermeister für Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen der Landeshauptstadt Stuttgart zuständig. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am Mittwoch hatte die Vinzenz von Paul Kliniken gGmbH, die Betreibergesellschaft des Marienhospitals, mitgeteilt, Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt zu haben. Diesem sei das Amtsgericht Stuttgart gefolgt. Laut der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft hat das Marienhospital rund 760 Betten, 2000 Mitarbeitende und kommt auf etwa 30.000 Behandlungsfälle pro Jahr. Damit sei es ein zentraler Baustein der medizinischen Versorgung – für Stuttgart, die Region und weit darüber hinaus.

Unsere Empfehlung für Sie Marienhospital insolvent Sozialministerium fürchtet wegen Gesundheitsreform weitere Insolvenzen Die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft sieht in der Insolvenz des Marienhospitals schlimmste Befürchtungen bestätigt. Sozialminister Hildenbrand hatte bereits gewarnt.

Die Klinik teilte mit, Patientinnen und Patienten würden weiterhin vollumfänglich behandelt. „Ich bin froh, dass die Patientenversorgung im Marienhospital gewährleistet ist“, sagte Bürgermeister Fuhrmann. Er sei „zuversichtlich, dass die Insolvenz in Eigenverwaltung eine gute Basis für den Sanierungsprozess ist.“