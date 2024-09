Nach der angekündigten Rückkehr der Britpop-Band Oasis („Wonderwall“) auf die Bühne ist eine zweite Runde an Ticketverkäufen zu Ende gegangen. Am Abend hieß es auf der offiziellen Webseite: „Der Ticketverkauf ist jetzt beendet. Es gibt derzeit keine verfügbaren Tickets.“

Eine erste Runde für mehr als ein Dutzend Konzerte in Großbritannien und Irland im kommenden Jahr war auf riesige Nachfrage gestoßen. Die bis vor Kurzem zerstrittenen Brüder Noel (57) und Liam Gallagher (51) hatten daraufhin zwei Zusatzkonzerte im Londoner Wembley-Stadion angekündigt.

Viele Fans zeigten sich bei der ersten Runde frustriert

Viele Fans zeigten sich bei der ersten Runde frustriert über die lange Wartezeit in Online-Warteschlangen und die dynamische Preisgestaltung. Ticketpreise stiegen wegen der hohen Nachfrage teils auf das Doppelte des ursprünglichen Preises an. Die Regierung kündigte an, den Einsatz der in Großbritannien legalen dynamischen Preisgestaltung in dem Fall zu überprüfen.

Bei der zweiten Runde wurden nur Fans zugelassen, die sich bereits beim ersten Versuch registriert hatten, aber leer ausgingen. Wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete, tauchten Tickets dennoch kurz nach Verkaufsstart bereits auf Webseiten zum Wiederverkauf zu erheblich höheren Preisen auf. Trotzdem äußerten sich PA zufolge viele Fans zufrieden mit dem Ablauf des Ticketverkaufs.