16 Jahre haben Noel (58) und Liam (52) Gallagher nicht mehr gemeinsam auf der Bühne gestanden. Jetzt feiern sie in wenigen Tagen, am 4. Juli, ihr Live-Comeback. Aber nicht nur diese Konzerte werden einen besonderen Platz in der Bandgeschichte einnehmen. Folgende Auftritte besitzen schon Legendenstatus.

Heimspiel für die Gallaghers: Maine Road 1996

Im April 1996 konnten sich Noel und Liam Gallagher einen Traum verwirklichen. Sie gaben zwei ausverkaufte Konzerte in Maine Road, dem damaligen Heimatstadion von Manchester City. An zwei Abenden spielten sie dort, wo normalerweise ihr Lieblingsklub zu Hause ist. "Auf dem Platz des Vereins zu spielen, den man sein ganzes Leben lang unterstützt hat, ist zweifellos die Krönung des Ganzen", sagte Liam Gallagher später im Interview mit "The Guardian". Auch Noel schwärmte von den Konzerten. "Es waren fantastische Auftritte, und das wird sich nie wiederholen", sagte er im BBC-Format "Reel Stories".

Lesen Sie auch

Für je 40.000 Fans performten sie vor allem die größten Songs von "Definitely Maybe" und "(What's The Story) Morning Glory?". Ihr Heimspiel feierten sie am Ende des jeweiligen Abends mit einem Cover des Glam-Rock-Hits "Cum On Feel The Noize".

Knebworth 1996 als Höhepunkt der Karriere

Nur wenige Monate später gaben Oasis ihre größten Konzerte bis heute. Die Gallaghers spielten am 10. und 11. August 1996 vor insgesamt 250.000 Fans in Knebworth, einem kleinen Dorf im englischen Hertfordshire. Der Ticketansturm war damals ähnlich groß wie heute: Laut BBC versuchten 2,5 Millionen Menschen ihr Glück. 18 ausverkaufte Shows hätte die Britpop-Band spielen können, berichtet der Sender.

Auf die Fans warteten damals Klassiker wie "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" und "Champagne Supernova" - für letzteren holten sie John Squire, Gitarrist von The Stone Roses, auf die Bühne. Zum Abschluss zollten sie den Beatles mit einem Cover von "I Am the Walrus" Tribut. 2021 konnten Fans die Konzerte durch die Dokumentation "Oasis Knebworth 1996" erleben. Auch ein Live-Album veröffentlichte die Band.

Es sei ihr Höhepunkt gewesen, sagte Noel Gallagher der BBC zufolge bei einer Vorführung der Dokumentation. Den Legendenstatus der Auftritte beweisen zudem einzelne Videos: Auf YouTube zählt die "Wonderwall"-Performance fast 6 Millionen Klicks. Andere Songs wurden über zwei Millionen Mal aufgerufen.

Noel Gallagher allein bei "MTV Unplugged"

Ebenfalls 1996 mussten Oasis ohne Liam Gallagher bei ihrem "MTV Unplugged"-Auftritt auskommen. Der jüngere Oasis-Bruder meldete sich wegen angeblicher Halsschmerzen erst kurz vor der Performance krank. Medienberichten zufolge soll er diese dann trinkend und rauchend von einer der Logen aus verfolgt und seinen Bruder dabei beschimpft haben. Später wollte er laut "Radio X" noch auf die Bühne kommen, die Band lehnte jedoch ab.

Noel Gallagher übernahm den Posten des Leadsängers und gab Songs wie "Live Forever", "Talk Tonight" und "Hello" zum Besten. Auch ohne Liam Gallagher wurde das Konzert durch die intime Atmosphäre zu einem der ikonischsten Oasis-Auftritte.

Wembley 2000

Im Jahr 2000 spielten Oasis an zwei aufeinanderfolgenden Abenden im Londoner Wembley-Stadion - vor je rund 70.000 Fans. Während das Konzert am 21. Juli noch heute gefeiert wird, gilt das zweite als eine der schlechtesten Shows. Grund dafür war Liam Gallagher, der angeblich betrunken performt haben soll. Der "Daily Mail" zufolge sang er Songtexte falsch und begann aus dem Nichts, über private Themen zu reden. Das erste Konzert verlief dagegen ohne Probleme und wurde auf dem Live-Album "Familiar to Millions" festgehalten.

Das bislang letzte Konzert

Die Oasis-Show am 22. August 2009 beim V Festival in Weston Park gilt heute aus einem ganz anderen Grund als ikonisch. Sie markierte das vorläufige Ende der Band. Noel und Liam Gallagher hatten schon zuvor gestritten, doch wenige Tage später war es endgültig aus. Am 28. August 2009 hätten sie beim Festival Rock en Seine auftreten sollen, doch backstage krachte es zwischen den Brüdern. Nach einem Streit, in dem auch Noel Gallaghers Gitarre zerbrochen wurde, sagten sie den Auftritt und ihre restlichen Termine ab.

In einem Statement erklärte Noel Gallagher dem "Guardian" zufolge: "Ich bin etwas traurig und gleichzeitig sehr erleichtert, euch sagen zu können, dass ich heute Abend bei Oasis aufhöre." Er hätte "nicht einen Tag länger mit Liam zusammenarbeiten" können, hieß es demnach weiter. Er wolle sich zudem bei denjenigen entschuldigen, die Tickets für die restlichen Konzerte der Tour gekauft hätten.